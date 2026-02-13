Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

У Мюнхені зустріли українського президента Володимира Зеленського. Він разом з командою братиме участь в безпековій конференції та вже прибув на захід.

Про це повідомляє 24 Канал. Зеленський планує обговорити з партнерами подальші кроки щодо безпеки України та Європи.

Що сказав Зеленський перед Мюнхенською конференцією?

Близько 16:28 13 лютого президент України також доєднався до Мюнхенської конференції з безпеки. У межах заходу вже відбулося кілька зустрічей українських посадовців і Зеленський планує продовжити двосторонні та багатосторонні переговори з партнерами.

Як розповів глава держави в коментарі Новини.LIVE, про свої враження від конференції він розповість пізніше. Журналісти розповіли, що перед тим, як Зеленський прибув до місця проведення заходу, в небо підняли гелікоптер. Також на площі стало більше поліції.

Володимир Зеленський приїхав на конференцію в Мюнхені: дивіться відео

Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, Володимир Зеленський вже проводить зустріч з спадкоємцем трону Ірану в екзилі Резою Пахлаві.



Зеленський зустрівця зі спадкоємцем іранського трону / Фото Андріани Кучер, 24 Канал

Глава українського МЗС Андрій Сибіга розповів, що участь президента України в конференції – це одна з головних подій. Його виступ, за словами посадовця, – знаковий і візійний.

Багато зустрічей, як двосторонні, так і багато сторонніх. Зустрічі з американською делегацією. Все це теж треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх перемовин. І вже сьогодні президент України відвідав підприємство, німецьке підприємство, де було старт першого спільного співвиробництва на території Німеччини. Дронів, які ми так потребуємо,

– поділився Сибіга.

З ким ще Зеленський матиме зустріч та що відомо про його участь у конференції?