Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію
- Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію для обговорення подальших кроків щодо безпеки України та Європи.
- Зеленський вже провів зустріч з спадкоємцем трону Ірану в екзилі Резою Пахлаві та відвідав німецьке підприємство для початку спільного виробництва дронів.
У Мюнхені зустріли українського президента Володимира Зеленського. Він разом з командою братиме участь в безпековій конференції та вже прибув на захід.
Про це повідомляє 24 Канал. Зеленський планує обговорити з партнерами подальші кроки щодо безпеки України та Європи.
Що сказав Зеленський перед Мюнхенською конференцією?
Близько 16:28 13 лютого президент України також доєднався до Мюнхенської конференції з безпеки. У межах заходу вже відбулося кілька зустрічей українських посадовців і Зеленський планує продовжити двосторонні та багатосторонні переговори з партнерами.
Як розповів глава держави в коментарі Новини.LIVE, про свої враження від конференції він розповість пізніше. Журналісти розповіли, що перед тим, як Зеленський прибув до місця проведення заходу, в небо підняли гелікоптер. Також на площі стало більше поліції.
Володимир Зеленський приїхав на конференцію в Мюнхені: дивіться відео
Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, Володимир Зеленський вже проводить зустріч з спадкоємцем трону Ірану в екзилі Резою Пахлаві.
Зеленський зустрівця зі спадкоємцем іранського трону / Фото Андріани Кучер, 24 Канал
Глава українського МЗС Андрій Сибіга розповів, що участь президента України в конференції – це одна з головних подій. Його виступ, за словами посадовця, – знаковий і візійний.
Багато зустрічей, як двосторонні, так і багато сторонніх. Зустрічі з американською делегацією. Все це теж треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх перемовин. І вже сьогодні президент України відвідав підприємство, німецьке підприємство, де було старт першого спільного співвиробництва на території Німеччини. Дронів, які ми так потребуємо,
– поділився Сибіга.
З ким ще Зеленський матиме зустріч та що відомо про його участь у конференції?
Володимир Зеленський планує провести продуктивні зустрічі з партнерами, аби в майбутньому стало більше спільних виробництв, координації та ефективності задля безпеки у Європі. Президент вважає, що найвагомішим спільним досягненням стане завершення війни достойним миром і створенням надійних гарантій безпеки.
Під час візиту до Мюнхена Зеленський планував відвідати спільне україно-німецьке оборонне підприємство Quantum Frontline Industries GmbH. Переговори триватимуть з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єром Нідерландів Діком Схоофом. Далі Зеленський братиме участь у "Берлінському форматі" з лідерами країн ЄС, НАТО та держсекретарем США Марко Рубіо.
До слова, на Мюнхенської конференції з безпеки відкрився Український дім, організований Фондом Віктора Пінчука, Офісом Президента України та Асоціацією оборонної промисловості України. Працювати він буде до 14 лютого.