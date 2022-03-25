Зеленський нагородив 63 правоохоронців: 7 з них – посмертно

Президент Володимир Зеленський нагородив 63 працівників правоохоронних органів. На жаль, сімох з них відзначили посмертно.

Президент також вручив державні нагороди співробітникам СБУ, повідомляє 24 канал. Двом захисникам надали звання Герой України посмертно.

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Зеленський нагородив правоохоронців

Президент подякував усім героям з СБУ за те, що вони протягом 30 років української історії ламали плани ворогів і працювали в інтересах народу.

"І будемо пам'ятати завжди всіх працівників Служби, які загинули за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії. За цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 працівників Служби безпеки", – зазначив Зеленський.

Двом співробітникам СБУ, які відзначилися в боях у районі Макарова Київської області, надали звання Героя України посмертно. За словами президента, завдяки їхнім мужнім діям знищили штаб ворога і понад 20 окупантів. Прізвищ Героїв президент не назвав через специфіку служби, однак запевнив, що пам'ять про них буде вічною.

Сьогодні ж підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України. Сімох із них – посмертно. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, спецпризначенці Державного бюро розслідувань і працівники Служби судової охорони. Вдячний кожному і кожній!,

– додав Зеленський.

Президент підсумував, що героїчні бійці ЗСУ за тиждень, що минає, завдали ворогу нищівних втрат. Загалом вони ліквідували приблизно 16 тисяч окупантів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: