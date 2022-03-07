Зеленський нагородив державними нагородами 96 українських героїв

7 березня 2022 , 23:49
Читать новость на русском

Президент Володимир Зеленський 7 березня підписав наказ про нагородження 96 українських військових. Всі вони зробили важливий внесок у захист нашої землі.

Детальніше про частину з нагороджених глава Держави розповів особисто. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Президент надав кілька почесних орденів

Загалом президент ухвалив рішення про надання різних нагород службовцям. Серед них були кілька почесних орденів. 

Орден Богдан Хмельницького другого ступеня отримали:

  • Майор Сак Олександр Олександрович. Цей командир механізованого батальйону, вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога. Здобути перемогу вдалося завдяки раціональному підходу до ведення бою, а також нестандартній тактиці.
  • Капітан Силівакін Ростислав Олександрович, який теж є командиром механізованого батальйону. Він успішно боровся з переважаючими силами противника. Мовиться про героїчне звільнення українських міст і сіл на Сумщині.

Нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня:

  • Лейтенанта Лозового Ігоря Сергійовича. Він, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки. Приблизно 150 одиниць машин рухалися у напрямку траси Житомир – Київ. Проте всю цю техніку було успішно знищено.
  • Лейтенанта Потуремеця Віталія Вікторовича за те, що проявив зразкову мужність та холоднокровність бою. Він знищував колону техніки противника поблизу міста Київ. На жаль, службовець зазнав поранень.

А орденом "За мужність" третього ступеня, зокрема, нагородили майстер-сержанта Барилюка Валентина Вікторовича. Він є командиром автомобільного взводу. Завдяки хоробрим діям і особистій рішучості військового, танковий підрозділ вчасно отримав пальне. Це допомогло нашим захисникам вийти з оточення й знищувати ворогів дорогою.

Всі 96 наших героїв – як ці п'ятеро! Наша вдячність – всім військовим. Наша вдячність – Збройним Силам України! Наша вдячність – безмежна,
– наголосив Володимир Зеленський.

Вечірнє звернення президента України 7 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Олександр Марчак