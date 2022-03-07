Зеленський нагородив державними нагородами 96 українських героїв
Президент Володимир Зеленський 7 березня підписав наказ про нагородження 96 українських військових. Всі вони зробили важливий внесок у захист нашої землі.
Детальніше про частину з нагороджених глава Держави розповів особисто. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Президент надав кілька почесних орденів
Загалом президент ухвалив рішення про надання різних нагород службовцям. Серед них були кілька почесних орденів.
Орден Богдан Хмельницького другого ступеня отримали:
- Майор Сак Олександр Олександрович. Цей командир механізованого батальйону, вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога. Здобути перемогу вдалося завдяки раціональному підходу до ведення бою, а також нестандартній тактиці.
- Капітан Силівакін Ростислав Олександрович, який теж є командиром механізованого батальйону. Він успішно боровся з переважаючими силами противника. Мовиться про героїчне звільнення українських міст і сіл на Сумщині.
Нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня:
- Лейтенанта Лозового Ігоря Сергійовича. Він, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки. Приблизно 150 одиниць машин рухалися у напрямку траси Житомир – Київ. Проте всю цю техніку було успішно знищено.
- Лейтенанта Потуремеця Віталія Вікторовича за те, що проявив зразкову мужність та холоднокровність бою. Він знищував колону техніки противника поблизу міста Київ. На жаль, службовець зазнав поранень.
А орденом "За мужність" третього ступеня, зокрема, нагородили майстер-сержанта Барилюка Валентина Вікторовича. Він є командиром автомобільного взводу. Завдяки хоробрим діям і особистій рішучості військового, танковий підрозділ вчасно отримав пальне. Це допомогло нашим захисникам вийти з оточення й знищувати ворогів дорогою.
Всі 96 наших героїв – як ці п'ятеро! Наша вдячність – всім військовим. Наша вдячність – Збройним Силам України! Наша вдячність – безмежна,
– наголосив Володимир Зеленський.
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