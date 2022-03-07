Зеленський нагородив державними нагородами 96 українських героїв

Президент Володимир Зеленський 7 березня підписав наказ про нагородження 96 українських військових. Всі вони зробили важливий внесок у захист нашої землі.

Детальніше про частину з нагороджених глава Держави розповів особисто. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Президент надав кілька почесних орденів

Загалом президент ухвалив рішення про надання різних нагород службовцям. Серед них були кілька почесних орденів.

Орден Богдан Хмельницького другого ступеня отримали:

Майор Сак Олександр Олександрович. Цей командир механізованого батальйону, вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога. Здобути перемогу вдалося завдяки раціональному підходу до ведення бою, а також нестандартній тактиці.

Капітан Силівакін Ростислав Олександрович, який теж є командиром механізованого батальйону. Він успішно боровся з переважаючими силами противника. Мовиться про героїчне звільнення українських міст і сіл на Сумщині.

Нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня:

Лейтенанта Лозового Ігоря Сергійовича. Він, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки. Приблизно 150 одиниць машин рухалися у напрямку траси Житомир – Київ. Проте всю цю техніку було успішно знищено.

Лейтенанта Потуремеця Віталія Вікторовича за те, що проявив зразкову мужність та холоднокровність бою. Він знищував колону техніки противника поблизу міста Київ. На жаль, службовець зазнав поранень.

А орденом "За мужність" третього ступеня, зокрема, нагородили майстер-сержанта Барилюка Валентина Вікторовича. Він є командиром автомобільного взводу. Завдяки хоробрим діям і особистій рішучості військового, танковий підрозділ вчасно отримав пальне. Це допомогло нашим захисникам вийти з оточення й знищувати ворогів дорогою.

Всі 96 наших героїв – як ці п'ятеро! Наша вдячність – всім військовим. Наша вдячність – Збройним Силам України! Наша вдячність – безмежна,

– наголосив Володимир Зеленський.

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