Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи
Президент Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ він підписав 26 серпня.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Що відомо про нагородження Маска?
Президент Зеленський підписав указ №835/2026, яким нагородив Ілона Маска орденом Свободи.
Зазначається, що його відзначили "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".
Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона – підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки,
– йдеться в указі.
До слова, у Києві відбулась шоста церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Президент вручив її 18 видатним українцям та іноземцям, серед яких американський актор і режисер Шон Пенн.
Нагадаємо, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв припускає, що ексміністр оборони Михайло Федоров може поїхати до США насамперед, щоб налагодити своє партнерство з Маском. У мережі ширились чутки про збереження його тісного контакту з американським підприємцем навіть після звільнення.