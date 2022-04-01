Зеленський нагородив ще 136 військових

1 квітня 2022 , 08:42
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження ще 136 українських військових. Глава держави відзначив військових ЗСУ державними нагородами за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави.

42 військових нагороджені посмертно

Про це Зеленський оголосив 31 березня під час вечірнього звернення до українців. Глава держави заявив, що "вдячний кожному і кожній!"

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Нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Зеленський нагородив 42 військових посмертно.

Зеленський постановив:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

  • Качура Романа Володимировича – полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • Андрея Андрія Миколайовича – полковника
  • Булах Наталію Юріївну – капітана медичної служби
  • Зеленського Сергія Миколайовича – полковника
  • Іващенка Олега Івановича – генерал-лейтенанта
  • Лісаконова Віктора Валерійовича – полковника
  • Толстова Сергія Вадимовича – підполковника
  • Чумака Олександра Володимировича (посмертно) – старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • Андрєєва Владислава Олеговича (посмертно) – старшого солдата
  • Анікітоя Олексія Олексійовича (посмертно) – старшого солдата
  • Афанас'єва Володимира Геннадійовича (посмертно) – старшого лейтенанта
  • Бована Олександра Івановича – старшого сержанта
  • Василейка Андрія Володимировича (посмертно) – старшого солдата
  • Васильця Євгенія Євгенійовича (посмертно) – солдата
  • Гаркушу Сергія Івановича (посмертно) – молодшого сержанта
  • Гриба Юрія Миколайовича (посмертно) – старшого сержанта
  • Гришкова Віктора Олександровича (посмертно) – старшого солдата
  • Гука Владислава Васильовича – старшого солдата
  • Джимшерадзе Гочу Джемаловича – штаб-сержанта
  • Довгодбка Максима Сергійовича – молодшого сержанта
  • Дребіта Анатолія Анатолійовича (посмертно) – старшого сержанта
  • Жадька Володимира Івановича – старшого солдата
  • Занюка Артура Сергійовича (посмертно) – солдата
  • Зелинську Оксану Вадимівну – старшого лейтенанта медичної служби
  • Іваниковича Ігоря Ярославовича (посмертно) – старшого солдата
  • Казиріда Анатолія Миколайовича (посмертно) – сержанта
  • Капанюка Андрія Васильовича (посмертно) – сержанта
  • Коваленка Дениса Ігоровича – молодшого сержанта
  • Ковальчука Михайла Володимировича – сержанта
  • Колісника Сергія Васильовича – старшого солдата
  • Константинова Олександра Юрійовича – капітана
  • Костюченка Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата
  • Кропивницького Олександра Олександровича – молодшого сержанта
  • Кряка Олега Ярославовича – майора
  • Кушнір Анастасію Валентинівну – капітана медичної служби
  • Лабунця Івана Миколайовича (посмертно) – солдата
  • Леваду Віталія Васильовича – головного сержанта
  • Лупиноса Дмитра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата
  • Матвієнка Владислава Володимировича (посмертно) – старшого солдата
  • Мохотонка Івана Володимировича (посмертно) – старшого солдата
  • Мушкудіані Гочу – солдата
  • Неліна Володимира Володимировича – молодшого сержанта
  • Носатюка Олега Олеговича (посмертно) – старшого сержанта
  • Олійника Дмитра Віталійовича (посмертно) – солдата
  • Пекаря Олега Дмитровича (посмертно) – старшого солдата
  • Півошенка Костянтина Васильовича (посмертно) – старшого сержанта
  • Ракітіна Ігоря Олексійовича (посмертно) – старшого солдата
  • Рибенчука Федора Федоровича – сержанта
  • Романенка Ігоря Миколайовича (посмертно) – старшого солдата
  • Самойленка Руслана Олександровича (посмертно) – майстер-сержанта
  • Смереку Івана Івановича (посмертно) – старшого солдата
  • Сокову Тетяну Володимирівну – майора
  • Тарасюка Олександра Олексійовича (посмертно) – старшого лейтенанта
  • Тофіана Назарія Ілліча – капітана
  • Урсула Віктора Миколайовича (посмертно) – солдата
  • Файбиша Віктора Вікторовича (посмертно) – старшого солдата
  • Федорцова Миколу Миколайовича (посмертно) – солдата
  • Федорчука Петра Юрійовича – молодшого сержанта
  • Фролову Олену Євгенівну – старшого сержанта особистий номер
  • Хлівного Дмитра Ренатовича (посмертно) – старшого солдата
  • Хромея Андрія Васильовича (посмертно) – сержанта
  • Чічіку Івана Євгеновича (посмертно) – солдата
  • Шаповалова Дениса Олександровича – старшого сержанта
  • Шевчука Сергія Михайловича (посмертно) – старшину 1 статті
  • Щелинського Владислава Олексійовича (посмертно) – старшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

  • Бойка Михайла Володимировича – капітана медичної служби
  • Бояренка Петра Сергійовича – старшого лейтенанта
  • Корецького Олександра Євгеновича – капітана медичної служби
  • Купермана Андрія Вячеславовича – капітана медичної служби
  • Струіна Володимира Івановича – майора
  • Хомчека Романа Михайловича – майора медичної служби

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • Базалія Михайла Володимировича – сержанта
  • Базилюка Дмитра Миколайовича – солдата
  • Бестаку Іллю Юрійовича – молодшого лейтенанта
  • Бєлова Павла Миколайовича – старшого солдата
  • Бондаренка Дмитра Олексійовича – штаб-сержанта
  • Василенко Інну Іванівну – сержанта
  • Власюк Ірину Миколаївну – сержанта
  • Годунка Олександра Олександровича – старшого лейтенанта
  • Гречанівську Надію Ігорівну – сержанта
  • Гулова Владислава Олеговича – майора
  • Дацюк Тетяну Анатоліївну – старшого солдата
  • Демченкова Євгена Володимировича – старшого сержанта
  • Дзьобу Максима Володимировича – старшого лейтенанта
  • Долобана Олександра В’ячеславовича – старшого лейтенанта
  • Дутова Миколу Сергійовича – старшого солдата
  • Євстрат'єва Олександра Ігоровича – майора
  • Заславського Дениса Віталійовича – лейтенанта
  • Здибеля Олега Кириловича – майора
  • Зелинського Павла Сергійовича – старшого солдата
  • Іванову Наталію Анатоліївну – сержанта
  • Кисіля Романа Олеговича – лейтенанта
  • Коваленка Павла Івановича – старшого сержанта
  • Козаченко Наталю Олександрівну – молодшого сержанта
  • Корнєва Володимира Олександровича – солдата
  • Крилова Олексія Валерійовича – старшого солдата
  • Кудінову Наталію Миколаївну – сержанта
  • Курінного Олексія Леонідовича – старшого сержанта
  • Літвінова Андрія Олександровича – полковника
  • Лляшука Володимира Олександровича – капітана
  • Лященка Ростислава Віталійовича – молодшого сержанта
  • Мельника Дмитра Сергійовича – молодшого сержанта
  • Миндреску Руслана Михайловича – старшого солдата
  • Нєфєдьєву Ганну Сергіївну – солдата
  • Ніколаєска Володимира Руслановича – капітана
  • Павленка Валерія Васильовича – капітана
  • Петролюка Руслана Геннадійовича – капітана
  • Рилова Богдана Валерійовича – молодшого сержанта
  • Студенкову Валентину Валеріївну – лейтенанта
  • Тарана Юрія Олександровича – капітана
  • Філатова Сергія Володимировича – старшого сержанта
  • Чаплигіна Богдана Олексійовича – старшого сержанта
  • Чернюка Леоніда Володимировича – старшого сержанта
  • Шкуро Олену Юріївну – молодшого сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • Березу Сергія Григоровича (посмертно) – сержанта
  • Волосова Євгена Вікторовича – старшого солдата
  • Дикого Дмитра Анатолійовича – старшого солдата
  • Клименка Юрія Олександровича – штаб-сержанта
  • Козюру Віталія Володимировича (посмертно) – солдата
  • Лопатинського Петра Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта
  • Насадюка Іллю Сергійовича (посмертно) – солдата
  • Оберемка Олександра Миколайовича – підполковника
  • Павляка Василя Васильовича – молодшого сержанта
  • Сстецьківа Віктора Володимировича (посмертно) – старшого солдата
  • Хому Віталія Володимировича – старшого сержанта
  • Шестака Сергія Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

  • Бешлея Дмитра Мироновича – старшого лейтенанта медичної служби
  • Голоту Павла Святославовича – молодшого сержанта
  • Данелія Ігоря Олександровича – старшого солдата
  • Зварічука Олега Анатолійовича – старшого лейтенанта медичної служби
  • Козік Наталію Сергіївну – старшого лейтенанта медичної служби
  • Купчака Ореста Івановича – майора медичної служби
  • Ліщука Тараса Олександровича – лейтенанта медичної служби
  • Романчука Миколу Вікторовича – старшого лейтенанта медичної служби
  • Собка Андрія Юрійовича – капітана медичної служби
  • Тригубенка Павла Павловича – матроса.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 31 березня: дивіться відео

 

 

Автор: Михайло Гема