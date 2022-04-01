Зеленський нагородив ще 136 військових
1 квітня 2022 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження ще 136 українських військових. Глава держави відзначив військових ЗСУ державними нагородами за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави.
42 військових нагороджені посмертно
Про це Зеленський оголосив 31 березня під час вечірнього звернення до українців. Глава держави заявив, що "вдячний кожному і кожній!"
До речі Усі зрадники отримають своє покарання, – Зеленський позбавив звання двох генералів
Нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Зеленський нагородив 42 військових посмертно.
Зеленський постановив:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
- Качура Романа Володимировича – полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- Андрея Андрія Миколайовича – полковника
- Булах Наталію Юріївну – капітана медичної служби
- Зеленського Сергія Миколайовича – полковника
- Іващенка Олега Івановича – генерал-лейтенанта
- Лісаконова Віктора Валерійовича – полковника
- Толстова Сергія Вадимовича – підполковника
- Чумака Олександра Володимировича (посмертно) – старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- Андрєєва Владислава Олеговича (посмертно) – старшого солдата
- Анікітоя Олексія Олексійовича (посмертно) – старшого солдата
- Афанас'єва Володимира Геннадійовича (посмертно) – старшого лейтенанта
- Бована Олександра Івановича – старшого сержанта
- Василейка Андрія Володимировича (посмертно) – старшого солдата
- Васильця Євгенія Євгенійовича (посмертно) – солдата
- Гаркушу Сергія Івановича (посмертно) – молодшого сержанта
- Гриба Юрія Миколайовича (посмертно) – старшого сержанта
- Гришкова Віктора Олександровича (посмертно) – старшого солдата
- Гука Владислава Васильовича – старшого солдата
- Джимшерадзе Гочу Джемаловича – штаб-сержанта
- Довгодбка Максима Сергійовича – молодшого сержанта
- Дребіта Анатолія Анатолійовича (посмертно) – старшого сержанта
- Жадька Володимира Івановича – старшого солдата
- Занюка Артура Сергійовича (посмертно) – солдата
- Зелинську Оксану Вадимівну – старшого лейтенанта медичної служби
- Іваниковича Ігоря Ярославовича (посмертно) – старшого солдата
- Казиріда Анатолія Миколайовича (посмертно) – сержанта
- Капанюка Андрія Васильовича (посмертно) – сержанта
- Коваленка Дениса Ігоровича – молодшого сержанта
- Ковальчука Михайла Володимировича – сержанта
- Колісника Сергія Васильовича – старшого солдата
- Константинова Олександра Юрійовича – капітана
- Костюченка Андрія Миколайовича (посмертно) – солдата
- Кропивницького Олександра Олександровича – молодшого сержанта
- Кряка Олега Ярославовича – майора
- Кушнір Анастасію Валентинівну – капітана медичної служби
- Лабунця Івана Миколайовича (посмертно) – солдата
- Леваду Віталія Васильовича – головного сержанта
- Лупиноса Дмитра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата
- Матвієнка Владислава Володимировича (посмертно) – старшого солдата
- Мохотонка Івана Володимировича (посмертно) – старшого солдата
- Мушкудіані Гочу – солдата
- Неліна Володимира Володимировича – молодшого сержанта
- Носатюка Олега Олеговича (посмертно) – старшого сержанта
- Олійника Дмитра Віталійовича (посмертно) – солдата
- Пекаря Олега Дмитровича (посмертно) – старшого солдата
- Півошенка Костянтина Васильовича (посмертно) – старшого сержанта
- Ракітіна Ігоря Олексійовича (посмертно) – старшого солдата
- Рибенчука Федора Федоровича – сержанта
- Романенка Ігоря Миколайовича (посмертно) – старшого солдата
- Самойленка Руслана Олександровича (посмертно) – майстер-сержанта
- Смереку Івана Івановича (посмертно) – старшого солдата
- Сокову Тетяну Володимирівну – майора
- Тарасюка Олександра Олексійовича (посмертно) – старшого лейтенанта
- Тофіана Назарія Ілліча – капітана
- Урсула Віктора Миколайовича (посмертно) – солдата
- Файбиша Віктора Вікторовича (посмертно) – старшого солдата
- Федорцова Миколу Миколайовича (посмертно) – солдата
- Федорчука Петра Юрійовича – молодшого сержанта
- Фролову Олену Євгенівну – старшого сержанта особистий номер
- Хлівного Дмитра Ренатовича (посмертно) – старшого солдата
- Хромея Андрія Васильовича (посмертно) – сержанта
- Чічіку Івана Євгеновича (посмертно) – солдата
- Шаповалова Дениса Олександровича – старшого сержанта
- Шевчука Сергія Михайловича (посмертно) – старшину 1 статті
- Щелинського Владислава Олексійовича (посмертно) – старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- Бойка Михайла Володимировича – капітана медичної служби
- Бояренка Петра Сергійовича – старшого лейтенанта
- Корецького Олександра Євгеновича – капітана медичної служби
- Купермана Андрія Вячеславовича – капітана медичної служби
- Струіна Володимира Івановича – майора
- Хомчека Романа Михайловича – майора медичної служби
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- Базалія Михайла Володимировича – сержанта
- Базилюка Дмитра Миколайовича – солдата
- Бестаку Іллю Юрійовича – молодшого лейтенанта
- Бєлова Павла Миколайовича – старшого солдата
- Бондаренка Дмитра Олексійовича – штаб-сержанта
- Василенко Інну Іванівну – сержанта
- Власюк Ірину Миколаївну – сержанта
- Годунка Олександра Олександровича – старшого лейтенанта
- Гречанівську Надію Ігорівну – сержанта
- Гулова Владислава Олеговича – майора
- Дацюк Тетяну Анатоліївну – старшого солдата
- Демченкова Євгена Володимировича – старшого сержанта
- Дзьобу Максима Володимировича – старшого лейтенанта
- Долобана Олександра В’ячеславовича – старшого лейтенанта
- Дутова Миколу Сергійовича – старшого солдата
- Євстрат'єва Олександра Ігоровича – майора
- Заславського Дениса Віталійовича – лейтенанта
- Здибеля Олега Кириловича – майора
- Зелинського Павла Сергійовича – старшого солдата
- Іванову Наталію Анатоліївну – сержанта
- Кисіля Романа Олеговича – лейтенанта
- Коваленка Павла Івановича – старшого сержанта
- Козаченко Наталю Олександрівну – молодшого сержанта
- Корнєва Володимира Олександровича – солдата
- Крилова Олексія Валерійовича – старшого солдата
- Кудінову Наталію Миколаївну – сержанта
- Курінного Олексія Леонідовича – старшого сержанта
- Літвінова Андрія Олександровича – полковника
- Лляшука Володимира Олександровича – капітана
- Лященка Ростислава Віталійовича – молодшого сержанта
- Мельника Дмитра Сергійовича – молодшого сержанта
- Миндреску Руслана Михайловича – старшого солдата
- Нєфєдьєву Ганну Сергіївну – солдата
- Ніколаєска Володимира Руслановича – капітана
- Павленка Валерія Васильовича – капітана
- Петролюка Руслана Геннадійовича – капітана
- Рилова Богдана Валерійовича – молодшого сержанта
- Студенкову Валентину Валеріївну – лейтенанта
- Тарана Юрія Олександровича – капітана
- Філатова Сергія Володимировича – старшого сержанта
- Чаплигіна Богдана Олексійовича – старшого сержанта
- Чернюка Леоніда Володимировича – старшого сержанта
- Шкуро Олену Юріївну – молодшого сержанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- Березу Сергія Григоровича (посмертно) – сержанта
- Волосова Євгена Вікторовича – старшого солдата
- Дикого Дмитра Анатолійовича – старшого солдата
- Клименка Юрія Олександровича – штаб-сержанта
- Козюру Віталія Володимировича (посмертно) – солдата
- Лопатинського Петра Володимировича (посмертно) – молодшого сержанта
- Насадюка Іллю Сергійовича (посмертно) – солдата
- Оберемка Олександра Миколайовича – підполковника
- Павляка Василя Васильовича – молодшого сержанта
- Сстецьківа Віктора Володимировича (посмертно) – старшого солдата
- Хому Віталія Володимировича – старшого сержанта
- Шестака Сергія Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- Бешлея Дмитра Мироновича – старшого лейтенанта медичної служби
- Голоту Павла Святославовича – молодшого сержанта
- Данелія Ігоря Олександровича – старшого солдата
- Зварічука Олега Анатолійовича – старшого лейтенанта медичної служби
- Козік Наталію Сергіївну – старшого лейтенанта медичної служби
- Купчака Ореста Івановича – майора медичної служби
- Ліщука Тараса Олександровича – лейтенанта медичної служби
- Романчука Миколу Вікторовича – старшого лейтенанта медичної служби
- Собка Андрія Юрійовича – капітана медичної служби
- Тригубенка Павла Павловича – матроса.
Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 31 березня: дивіться відео