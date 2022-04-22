Зеленський нагородив ще 202 українських захисників

Українські бійці вже 57 днів боронять державу від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський вчергове нагородив низку військовослужбовців.

Загалом державними нагородами відзначили 202 захисників. Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні 21 квітня, повідомляє 24 канал.

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Президент нагородив українських бійців

Зеленський розповів, що за кілька хвилин до запису свого традиційного звернення він підписав черговий указ про нагородження українських військових.

Державними нагородами відзначені 202 захисники України,

– зауважив глава держави.

Президент нагородив 194 бійців ЗСУ та 8 військовослужбовців Держспецзв'язку.

"Дякую кожному і кожній, хто боронить державу! Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: