Зеленський назвав ім'я міністра, який поїде на перемовини зі США до Саудівської Аравії

У понеділок, 24 березня, відбудеться наступна зустріч України та США у Саудівській Аравії. Вона буде технічною.

Український лідер сказав, хто поїде на зустріч у Саудівській Аравії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського з президентом Чехії.

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Зеленський про наступну зустріч зі США у Саудівській Аравії

Президент заявив, що на зустріч до Саудівської Аравії поїде, зокрема, міністр оборони Рустем Умєров.

Команда буде на достатньо високому рівні. Технічно професійні люди. Також окремо буде міністр оборони. Ми будемо готові бути дуже швидкими й дуже предметними. Я думаю, що питання не з українською командою точно стоїть,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також глава держави зазначив, наразі не може сказати, чим саме закінчиться ця зустріч. Було б добре, щоб вона завершилася результатом, який може наблизити нас до повного припинення вогню.

"Саме від цього буде залежати результат, якщо сторони дійсно хочуть цього, або роблять вид, що вони цього хочуть. Ми цього хочемо", – підкреслив президент.