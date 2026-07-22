Зеленський назвав ім'я наступного начальника Генштабу

Володимир Зеленський заявив, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це президент України повідомив в середу, 22 липня.

Що відомо про Ігоря Скибюка?

Зеленський повідомив, що рішення щодо нового начальника Генштабу він ухвалив разом із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою.

Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України – відповідні укази готуються,

– зазначив президент.

Глава держави назвав Ігоря Скибюка досвідченим військовим і зазначив, що він разом із новим головнокомандувачем пліч-о-пліч захищав Україну.

Окрім цього, за результатами наради було визначено, як ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генштабу Андрій Гнатов служитимуть захисту України.

Зеленський також повідомив, що під час наради обговорили організаційні рішення, які потрібно реалізувати найближчим часом. За його словами, йшлося, зокрема, про розвиток українських кіберсил, удосконалення підготовки військовослужбовців, посилення спроможностей підрозділів і подальший розвиток корпусної системи.

Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання – це практичний, ефективний процес мобілізації,

– додав глава держави.

Крім того, Зеленський подякував Силам оборони за виконання плану далекобійних ударів по Росії та ритмічність мідлстрайків.

Також, за словами глави держави, учасники наради проаналізували ситуацію на Олександрівському напрямку, Донеччині та інших ділянках фронту, де тривають найінтенсивніші бої.

Нагадаємо, ввечері 21 липня Володимир Зеленський заявив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. За словами президента, вони з Драпатим вже визначили завдання на найближчий час та в середньострокову перспективу.