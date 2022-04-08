Зеленський назвав іноземні посольства, які вже повернулися до Києва

До Києва почали прибувати містяни, які були змушені виїхати, рятуючись від ворожих обстрілів. Також до столиці поступово повертаються посольства.

Зокрема, до Києва приїхали посли Туреччини. Про це президент розповів під час свого нічного звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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До Києва повертаються посольства

Зеленський розповів, що разом з киянами до столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав.

Вчора повернулося Посольство Туреччини. Сьогодні повернувся Посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу Посольство Словенії,

– зауважив президент.

За словами глави держави, він щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, зокрема на рівні символів та дипломатичних жестів.

"Це – також про сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами. З усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулися в нашу столицю і продовжують працювати", – додав Зеленський.

Президент підсумував, що присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств та чіткий сигнал агресору, що Київ – столиця України, а не губернське місто Росії.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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