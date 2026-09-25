Зеленський назвав місце проведення наступної тристоронньої зустрічі з Росією
Сполучені Штати запропонували провести наступну тристоронню зустріч України, США та Росії. Наразі Вашингтон має запропонувати конкретну дату переговорів.
Однак місце вже визначено. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Де будуть наступні мирні переговори?
Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала підготувати нову зустріч у форматі Україна – США – Росія. Йдеться передусім про переговори на технічному рівні.
Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. Що стосується того, де – Сполучені Штати запропонували Емірати,
– сказав президент.
Нагадаємо, Польща вимагає участі у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Глава МЗС Радослав Сікорський пояснив, що результати майбутніх домовленостей безпосередньо впливатимуть на безпеку його країни.
За його словами, Польща є єдиною державою Європи, яка має кордони і з Росією, і з Україною. Варшава також відіграє важливу роль у транзиті допомоги Україні та забезпеченні безпеки логістичного хабу в Ясьонці.
Сікорський наголосив, що Польща витрачає значні кошти на оборону та має значний військовий потенціал. Тому у Варшаві вважають, що з ними мають консультуватися щодо майбутніх безпекових домовленостей.