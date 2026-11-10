Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити війну

Володимир Зеленський заявив, що найшвидший шлях до завершення війни з Росією – зупинити бойові дії уздовж нинішньої лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів. За його словами, припинення вогню дало б змогу завершити гарячу фазу війни й зупинити загибель людей.

Про це президент повідомив під час інтерв’ю DR Nyheder.

Що пропонує Зеленський для завершення війни?

Зеленський вважає, що Україна має утримувати свої позиції, припинити вогонь і перейти до дипломатичного треку. Переговори можуть тривати місяць, два, рік або навіть довше, однак головне – спершу зупинити активні бойові дії.

Президент пояснив, що такий підхід дозволив би завершити гарячу фазу війни, зменшити кількість загиблих і створити умови для відновлення нормального життя. Зокрема, за його словами, уповільнилися б темпи мобілізації, а економіка отримала б можливість працювати.

Найшвидший спосіб завершити війну з Росією – утримувати позиції та переходити до переговорів. І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку,

– наголосив Зеленський.

Він визнав, що після припинення вогню виникне багато складних питань. Зокрема, потрібно буде визначити точну лінію зупинки бойових дій, мандат моніторингової місії, умови демілітаризації та роль європейських партнерів. Також доведеться обговорити відбудову України та джерела її фінансування.

Однак, на думку президента, саме припинення вогню може стати форматом, який дозволить зупинити війну, а всі інші питання можна буде вирішувати вже за столом переговорів.

Окремо Зеленський звернув увагу на позицію російського диктатора Володимира Путіна.

Якщо Путін не хоче припинення вогню й каже: "Ні, я хочу довгий план із різними питаннями – складними, чутливими й не дуже. І потім, коли ми підпишемо цей довгий план, ми зупинимо війну", це просто означає, що він не хоче зупиняти війну,

– заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що дипломатичний діалог має замінити застосування зброї, а припинення вогню – стати першим кроком до завершення війни.

Нагадаємо, у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі 10 листопада розпочалися тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні. У зустрічі беруть участь представники України, США та Росії.