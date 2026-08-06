Україна планує досягти результатів у створенні балістики вже у 2026 – 2027 роках, – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою FREYJA.

Про це він розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент розповів, що учасники наради доповіли про наявні потреби та етапи реалізації програм, а також визначили графік виконання робіт і відповідальних за напрями, які потребують пришвидшення. До роботи залучили РНБО, Кабінет Міністрів, Міністерство оборони, Службу зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команду Brave1 та провідні підприємства української оборонної промисловості.

Володимир Зеленський заявив, що Україна має наукову базу, необхідні компетенції та виробничі можливості для створення власної балістики й антибалістичної системи.

В українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026 – 2027 років Україна досягне потрібних результатів,

– наголосив Зеленський.

Окремо під час наради обговорили доступ до критично важливих компонентів, розвиток технологічної співпраці з партнерами та локалізацію виробництва. Зеленський також повідомив, що програму FREYJA продовжують реалізовувати, а Україна очікує на приєднання нових держав до Антибалістичної коаліції.

Крім того, за словами президента, учасники наради обговорили співпрацю з партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3. Він додав, що очікує від Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони результатів у комунікації із союзниками.

Що відомо про дефіцит ракет до Patriot?

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про хід перемовин щодо надання Україні ліцензії на виробництво снарядів для Patriot. Дипломат заявив, що Україна "б'ється" за кожну ракету.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відхилив прохання Володимира Зеленського про передачу сотень додаткових ракет-перехоплювачів для Patriot. Як пише Financial Times, американський лідер пояснив свою позицію тим, що США мають обмежені запаси.