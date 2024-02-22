Для Росії захоплення Авдіївки – найбільше досягнення за 9 місяців війни, – Зеленський

Про те, що українські військові вийшли з Авдіївки, стало відомо 17 лютого. Зеленський заявив, що єдиним досягненням й завоюванням Росії за останні дев'ять місяців є саме місто Авдіївка.

Для Росії взяття Авдіївки є найбільшим досягненням за дев'ять місяців війни. Проте президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку країни-агресорки ознакою "нової сторінки" у війні. Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю головному політичному ведучому FOX News Брету Байєру.

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Зеленський дав інтерв'ю з лінії фронту

Президент розмовляв з Бретом Байєром, сидячи менше, ніж за кілометр від російських військ. Там він похвалив роботу армії та відмовився обговорювати будь-який "План Б" для своїх військ. Зеленський також продовжував наполягати на необхідності постачання від союзників, зокрема від США.

Ми повинні вижити. Ми маємо знайти якісь паралельні кроки чи правила, але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення. Без неї у нас буде все більше і більше таких героїчних хлопців, які лежатимуть у лікарнях, бо якщо у вас немає справжнього захисного щита та потужної артилерії, звичайно, ви втратите людей,

– сказав він.

Які здобутки України за два роки війни

Президент зазначив, що за два роки війни українські воїни звільнили Харківську область та знищили багато кораблів російського флоту. Не варто також забувати про розблокування Чорного моря, що дозволило повернути зернові маршрути.

Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але... те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою,

– додав Зеленський.

Росіяни продовжують штурмувати в районі Авдіївки