Зеленський не готовий до миру, – Трамп підбив підсумки зустрічі з президентом України

У США 28 лютого триває зустріч Зеленського та Трампа. Очільник США заявив, що президент України не готовий до миру.

Трамп заявив, що Зеленський виявив неповагу до США у Білому домі, але зможе повернутися до Штатів, коли буде готовий до миру.

"Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутись, коли буде готовий до миру", – заявив президент США.