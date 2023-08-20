Зеленський побував у кабіні пілота F-16: в ОП поділилися цікавими кадрами

Під час робочої поїздки в Нідерланди Володимир Зеленський ознайомився з літаками F-16, які передадуть Україні. Голова держави заліз в кабіну одного з цих винищувачів на військовій базі.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров виклав у своїх соцмережах відео з Володимиром Зеленським. На кадрах український лідер побував всередині одного з винищувачів F-16.

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Український лідер заслухав брифінг щодо F-16 та оглянув ці літаки. На кадрах поруч із ним можна побачити командувача Королівськими ВПС Нідерландів генерал-лейтенанта Андре Штюера.

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Штюер зачитав нашому президенту інформацію щодо експлуатації й технічного обслуговування цих винищувачів. Після цього Зеленський оглянув два літаки в ангарі. Також він піднявся у кабіну пілота одного з F-16 та ознайомився з його обладнанням.

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Разом з ним на базі перебував нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте. В ОП поділилися нарізкою кадрів з робочого візиту Зеленського. На них можна побачити, що Нідерланди влаштували українському лідеру теплу зустріч. Голова уряду обійняв Зеленського та міцно потиснув йому руку. Також його привітали й інші представники країни. Рютте поспілкувався в кабінеті з головою держави, а потім відвів його до винищувачів, яких так потребує Україна для більш ефективного протистояння російській агресії.

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