Зеленський побував у кабіні пілота F-16: в ОП поділилися цікавими кадрами
Джерело:Сергій Никифоров
Під час робочої поїздки в Нідерланди Володимир Зеленський ознайомився з літаками F-16, які передадуть Україні. Голова держави заліз в кабіну одного з цих винищувачів на військовій базі.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров виклав у своїх соцмережах відео з Володимиром Зеленським. На кадрах український лідер побував всередині одного з винищувачів F-16.
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Український лідер заслухав брифінг щодо F-16 та оглянув ці літаки. На кадрах поруч із ним можна побачити командувача Королівськими ВПС Нідерландів генерал-лейтенанта Андре Штюера.
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Штюер зачитав нашому президенту інформацію щодо експлуатації й технічного обслуговування цих винищувачів. Після цього Зеленський оглянув два літаки в ангарі. Також він піднявся у кабіну пілота одного з F-16 та ознайомився з його обладнанням.
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Разом з ним на базі перебував нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте. В ОП поділилися нарізкою кадрів з робочого візиту Зеленського. На них можна побачити, що Нідерланди влаштували українському лідеру теплу зустріч. Голова уряду обійняв Зеленського та міцно потиснув йому руку. Також його привітали й інші представники країни. Рютте поспілкувався в кабінеті з головою держави, а потім відвів його до винищувачів, яких так потребує Україна для більш ефективного протистояння російській агресії.
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Що сказав Зеленський про F-16
- Під час свого візиту в Нідерланди президент України заявив, що ці винищувачі будуть в нашому небі. Свою розмову з Рютте він назвав проривною домовленістю.
- Зеленський подякував голові нідерландського уряду та його країні. Також він висловив подяку всім, хто допомагає Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.
- Згодом голова держави повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Однак це станеться не одразу, а після завершення навчань наших пілотів та інженерів. Зеленський натякнув, що будуть ще літаки. За його словами, це лише початок.