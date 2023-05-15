Ледь не забув телефон у Берліні: Bild показали веселий курйоз з візиту Зеленського до Німеччини

Під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини трапився кумедний епізод. Глава держави ледь не забув у Берліні свій мобільний телефон, але німецькі поліцейські відмінно спрацювали.

Курйоз трапився після того, як Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом вирушив на вертолітний майданчик, звідки мав полетіти до Аахена, аби отримати премію Карла Великого, яку присудили усім українцям та нашому президенту.

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Оперативна реакція німецьких правоохоронців

Після прийому в Олафа Шольца, Володимир Зеленський автомобілем вирушив до вертолітного майданчика. Глава держави забув в авто свій телефон та павербанк. Це помітили, коли український президент уже сів у гелікоптер.

Німецькі правоохоронці оперативно зреагували та принесли президенту його гаджет. У Володимира Зеленського курйоз викликав посмішку. Отримавши свій телефон назад, він одразу почав перевіряти пропущені дзвінки.

Володимир Зеленський ледь не забув телефон у Берліні / Фото Bild

Візит Зеленського до Німеччини

Після візиту до Італії, 14 травня президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Глава держави зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. Німецький канцлер підписав декларацію про підтримку України на шляху до НАТО. Також у Берліні підтримують українську формулу миру, створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії та повоєнну відбудову України.

Після цього Володимир Зеленський вирушив до Аахена, де отримав нагороду Карла Великого. До слова, на церемонії нагородження глава держави зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Після візиту до Німеччини Володимир Зеленський вирушив до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.