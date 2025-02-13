Зеленський обговорив із Сирським призначення Голубцова заступником командувача Повітряних сил

Володимир Зеленський спільно з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським обговорив, як посилити українські Повітряні сили.

Президент дав йому важливе доручення, яке стосується кадрових змін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення українського президента.

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Які кадрові зміни планують

Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Олександром Сирським потребу у зміцненні Повітряних сил ЗСУ, а саме авіаційного компонента - військової авіації. Тому, президент доручив йому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим.

Доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил,

– повідомив він.

Наразі жодних додаткових деталей з цього приводу глава держави не вказав.

До слова, також у зверненні він поділився інформацією про те, що Сили оборони України досягли хорошого результату на фронті. Президент не деталізував, де конкретно СОУ досягли успіхів. За його словами, іще були дуже важливі доповіді військових.

Відомо, що Голубцов на війні був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня у травні 2022 року – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.