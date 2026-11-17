У вівторок, 17 листопада, Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов'язків Генерального прокурора Антоном Ковальським. Ключовою темою розмови стало розслідування справ бандитського угруповання "Хімпром".

На цьому угруповуванні необхідно "поставити крапку". Про це повідомив Володимир Зеленський соцмережах.

Про що говорили посадовці?

Президент України та виконувач обов'язків Генерального прокурора детально проаналізували роботу ОГП протягом двох місяців від моменту покладення обов'язків на Антона Ковальського.

Окремо сторони зосередилися на перебігу слідчих дій у справах, пов'язаних із діяльністю злочинного об'єднання "Хімпром". Глава держави акцентував на потребі повністю припинити функціонування цієї структури та притягнути всіх причетних до кримінальної відповідальності.

Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов'язані,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 13 листопада, фігурант справи "Карфаген" Єгор Буркін, який проходить як "Мексиканець" розповів, що правоохоронці отримували до 370 мільйонів доларів за роботу шахрайських колцентрів. Зловмисник назвав причетних посадовців, серед яких ексгенпрокурор Руслан Кравченко та заступник Керівника ОП Олег Татаров.

Раніше журналісти з'ясували, що підозрюваний масово пропонував інтерв'ю провідним медіа. Проте більшість редакцій відмовилися через неможливість перевірити правдивість його тверджень.