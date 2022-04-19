Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з нідерландським прем’єром Рютте
19 квітня 2022 , 15:08Читать новость на русском
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорювали ситуацію на Донбасі та опір України.
Про розмову Зеленський розповів у своєму твітері.
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Зеленський подякував нідерландському прем'єру за підтримку України та пообіцяв, що після війни країни-партнери разом будуть укріплювати відносини.
Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про загострення ситуації на Донбасі. Народ України робить усе, щоб зупинити агресора. Подякував за вагому підтримку України. Після відновлення миру разом у ЄС будуватимемо українсько-нідерландські відносини нової якості!