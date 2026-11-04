Зустріч в Абу-Дабі: Зеленський провів розмову зі спецпредставниками США

Володимир Зеленський 4 листопада провів розмову зі спецпредставниками президента США Віткоффом і Кушнером. Сторони зосередилися на підготовці до переговорів в Абу-Дабі та перебігу консультацій у Брюсселі.

Як повідомляє "ТСН", головною темою діалогу стало узгодження позицій щодо дипломатичного процесу на найближчі тижні.

Які подробиці?

Співрозмовники зосередилися на формуванні порядку денного для майбутньої зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також скоординували питання, які наразі розглядають експертні групи у столиці Бельгії.

Робота технічних команд у Брюсселі покликана напрацювати спільне бачення партнерів щодо ключових безпекових і економічних аспектів. Саме ці напрацювання мають лягти в основу ширших багатосторонніх дискусій під час подальших контактів.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО у штаб-квартирі Єврокомісії присвячена повоєнній відбудові та гарантіям безпеки: переговори України, США, Європи та НАТО у Брюсселі.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 – 11 листопада в Абу-Дабі заплановані переговори на робочому рівні між українською та російською сторонами за посередництва Вашингтона, які мають зосередитися на деескалації, гуманітарних заходах та післявоєнній безпеці.