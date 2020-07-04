Президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Судно в листопаді 2019 року затонуло біля берегів Одеси неподалік від міських пляжів і досі лежить на мілині.

Глава держави обурився через те, що танкер досі не прибрали, а з нього витікають небезпечні для екології та відпочивальників речовини. Про це він сказав під час зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим а також з чиновниками, які займаються цим питанням, повідомляє 24 канал.

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Що не так із демонтажем танкера Delfi

Місцеві чиновники спихають все на компанію судновласника, яка постійно переносить термін виконання демонтажу судна.

Якого числа уберуть цю махіну? В людей пляжний відпуск. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось із ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме законно це, чи незаконно,

– пригрозив Зеленський.

Він висловив здивування. Мовляв, навіщо з листопада 2019 року вести діалог з компанією-судновласником, яка зобов'язалась прибрати судно.

Водночас сам представник компанії сказав президентові, що міська екологічна служба не дозволила порізати судно на частини і вивезти його.

Мер Одеси Геннадій Труханов все заперечив і спихнув все на компанію. Він звинувачує її в незаконній діяльності.

Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.

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Аварія танкера Delfi: головне

21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови.

Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.

21 червня з танкера стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води.

26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.



Затонулий такнер Delfi / Фото "Думської"