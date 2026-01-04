Зеленський офіційно звільнив Дейнека та призначив тимчасового керівника ДПСУ

У неділю, 4 січня, Володимир Зеленський офіційно звільнив Сергія Дейнека з посади голови Державної прикордонної служби України. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДПСУ він призначив Валерія Вавринюка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази президента України.

Що змінилося в ДПСУ?

Одним указом Зеленський звільнив Дейнека з посади, іншим – поклав тимчасове виконання обов'язків на Вавринюка.

Варто зазначити, що вперше про кадрові зміни в ДПСУ президент заявив ще 2 січня. Тоді зазначалося, що міністр Ігор Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника служби, а сам Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону,

– прокоментував Клименко.

Водночас він не полишить військову справу і буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.