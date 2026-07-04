"Росія програла Чорне море": Зеленський оголосив про нове рішення для ВМС України

Росія програла боротьбу за Чорне море, а Військово-морські сили змогли зробити те, що ще кілька років тому багато хто називав неможливим. Однак успіхи українських військових кардинально змінили ситуацію в регіоні.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський напередодні Дня ВМС України.

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Яке рішення ухвалив президент щодо ВМС України?

Президент наголосив, що українські військові досягли результатів, які ще донедавна здавалися неможливими.

ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у нашому Криму, ми доводимо, що чорноморський і азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії,

– заявив Володимир Зеленський.

Успішні операції українських захисників суттєво обмежили можливості російського флоту, який до початку повномасштабного вторгнення вважався домінуючою силою в акваторії Чорного моря.

За словами президента, звільнення острова Зміїний, ураження російських кораблів, атаки на військову інфраструктуру окупантів у тимчасово окупованому Криму та по російських портах стали ключовими етапами зміни безпекової ситуації у регіоні.

Окрім оцінки успіхів українських моряків, Зеленський повідомив про рішення, яке має посилити розвиток ВМС у довгостроковій перспективі. Президент оголосив про створення нової Академії військово-морських сил в Одесі, яка стане одним із центрів підготовки майбутніх офіцерів українського флоту.

За його словами, це рішення продиктоване як потребами самих ВМС, так і прагненням молодих українців пов'язати своє життя зі службою державі.

Сьогодні саме до цьогорічного Дня Військово-морських сил України і як знак шани та вдячності нашим ВМС я ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України – на розвиток нашої Одеси – рішення про створення у нас в Одесі своєї сильної нової Академії військово-морських сил. Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. Обов'язково реалізуємо всі наші завдання,

– наголосив Зеленський.

Під час урочистих заходів президент також відзначив українських військовослужбовців Військово-морських сил за мужність і внесок у захист держави. Зеленський вручив бойовий прапор та стрічки "За мужність та відвагу" окремим військовим частинам ВМС, подякувавши українським морякам за службу та боротьбу проти російської агресії.

Варто зауважити, що російський флот дедалі рідше наважується виходити в Чорне море, натомість ховає свої кораблі у портах, побоюючись нових ударів. Як заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, окупанти більше дбають про збереження залишків суден, ніж про активні бойові дії.

За його словами, за останній місяць російські кораблі лише один раз вийшли в море – щоб долучитися до комбінованої ракетно-дронової атаки по Київщині з трьох носіїв ракет. Водночас більшість часу вони залишаються в Новоросійську, адже кожен вихід у море може завершитися для них черговою втратою.

Плетенчук іронічно зауважив, що залишатися в порту росіяни будуть "до останнього корабля", адже залишити Чорне море означало б фактично визнати власну поразку. Він також припустив, що російська армія може мати проблеми як із пусковими установками, так і з запасами ракет, оскільки кількість пусків не відповідає наявним носіям.