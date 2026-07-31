Зеленський оновив склад РНБО: хто увійшов і кого виключили

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки й оборони України

Відповідний Указ №677/2026 оприлюднений на офіційному вебпорталі глави держави.

Згідно з документом, до персонального складу РНБО увійшли:

Іван Вигівський – Міністр внутрішніх справ України;

– Міністр внутрішніх справ України; Михайло Драпатий – Головнокомандувач Збройних Сил України;

– Головнокомандувач Збройних Сил України; Сергій Корецький – Прем'єр-міністр України;

– Прем'єр-міністр України; Олександр Кравченко – Міністр економіки та довкілля України;

– Міністр економіки та довкілля України; Денис Маслов – Міністр юстиції України;

– Міністр юстиції України; Олександр Поклад – перший заступник Голови Служби безпеки України;

– перший заступник Голови Служби безпеки України; Євгеній Хмара – заступник Міністра оборони України.

Окрім цього, у персональному складі РНБО затверджено першого заступника Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Водночас із Ради нацбезпеки було виведено низку посадовців, які раніше входили до її складу. Серед них – Олександр Сирський, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Юлія Свириденко та Олексій Соболєв.