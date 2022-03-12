Зеленський особисто спростував черговий фейк про втечу з країни: фотодокази

Окупанти знову намагались поширювати фейки про втечу українського керівництва з країни. Однак президент Володимир Зеленський та команда Офісу президента перебуває на Банковій у Києві.

Відповідні відео зі спростуваннями чергових фейків глава держави оприлюднив на своїй офіційній сторінці в інстаграмі, передає 24 канал. Він закликав не вірити таким брехням, а тим паче – створювати їх.

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Очевидно, сторіс зняли 11 березня 2022 року, саме тоді, коли глава держави записував ранкове звернення до українців на вулиці Банковій. Саме там розташована будівля Офісу президента, де зараз працює глава держави і його команда.

Не витрачайте час на створення фейків. Я залишаюся в Києві, на Банковій. До кінця. До перемоги,

– написав Зеленський.

До слова, 9 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський пережив вже понад 10 спроб замахів на його життя.



Відповідь президента на фейки / Фото з інстаграму Зеленського



Зеленський на Банковій / Фото з інстаграму Зеленського



Глава держави спростував фейки / Фото з інстаграму Зеленського

Нічне звернення Зеленського за 11 – 12 березня: дивіться відео