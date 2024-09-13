Усик подарував Зеленському нагороду, яку відібрав у Ф'юрі: що не так із поясом WBC

Український абсолютний чемпіон світу віддав одну з найцінніших своїх нагород президенту України. Проте у фанатів залишилось чимало питань до такого вчинку Усика.

З нагоди Дня незалежності президент України Володимир Зеленський зібрав топових спортсменів країни у себе в Офісі. Під час церемонії боксер Олександр Усик зробив подарунок голові держави.

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Чи справжній пояс?

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі подарував Зеленському пояс WBC, який виграв у Тайсона Ф'юрі. Проте у фанатів залишилось чимало питань, чи справді це був справжній пояс.

Сам Усик запевнив, що ця нагорода є тою самою, яку він виграв 18 травня в Ер-Ріяді. Але при цьому Олександр вибачився, що на ньому немає зображення Ф'юрі, хоча зазвичай WBC наносить на пояс всіх його володарів.

Річ у тім, що Усик частково правий. Перед боєм супервайзер забирає у боксерів усі пояси, які будуть стояти на кону. У випадку, якщо володар поясу змінюється за результатом поєдинку, то WBC виготовляє новому чемпіону новий пояс.

Це пояснюється даниною традиціям, адже організація вирішила залишати чемпіонські пояси у їх колишніх володарів. Тому по суті Усик не відібрав пояс у Ф'юрі, той залишився у британця на пам'ять як у одного з чемпіонів за цією версією.

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Олександр здобув нову нагороду від WBC і вона у нього залишиться будь-що, навіть в разі програшу 21 грудня у матчі-реванші. Саме тому боксер і мав право ним розпоряджатися за власним бажанням.

При цьому до першого бою між Усиком та Ф'юрі організатори виготовили новий пояс "Undisputed" спеціально для абсолютного чемпіона світу. Ось його українець не міг подарувати президенту, адже у грудні пояс буде на кону.