Зеленський озвучив подробиці розмов з Джонсоном та Дудою
Володимир Зеленський 6 травня провів розмови з Борисом Джонсоном та Анджеєм Дудою. Деталі український лідер розкрив під час вечірнього звернення до українців.
Зеленський розповів, що проінформував прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію на полі бою. Президент розповів про можливості України та ключові поточні небезпеки. Насамперед – на Донбасі та на Півдні.
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Вдячний прем'єр-міністру Джонсону за повне розуміння наших потреб та за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей,
– заявив президент у зверненні.
Зеленський про розмову з Дудою
Український лідер розповів, що у розмові з польським колегою говорив про оборонну підтримку. Зеленський наголосив, що це – обов'язкова тема для кожних його переговорів.
Президент додав: він вдячний тим партнерам України, які діють швидко й не відкладають своїх рішень. Зеленський зауважив: він вдячний Польщі.
Окрім того, Зеленський та Дуда обговорили питання про статус кандидата для України.
За словами Зеленського, це – наразі ключове політичне питання. Український лідер нагадав, що важливе рішення очікують вже упродовж найближчих тижнів. Президент наголосив: він вважає, що ухвалене рішення буде не тільки про Україну, але й загалом про весь Європейський проєкт. Зокрема, це свідчитиме, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного об'єднання.
Зеленський розповів, що готується до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу. Метою цього є гарантувати Україні ту підтримку, якої вона так сильно потребує. Зеленський зауважив, що збереження уваги – постійний процес. Його не можна зупиняти ані на мить.
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
- Джонсон 6 червня підтвердив, що Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню. Мовиться про M270. Вони вирізняються точністю та вражають цілі на відстані 80 кілометрів.
- Прем'єр-міністра Великої Британії заявив, що Україна не може стояти осторонь, доки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів.
- Відомо, що станом на 6 червня відповідне рішення Велика Британія вже вже узгодила зі Штатами.
Зверніть увагу – нічне звернення Зеленського за 6 червня: дивіться відео