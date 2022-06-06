Зеленський озвучив подробиці розмов з Джонсоном та Дудою

Володимир Зеленський 6 травня провів розмови з Борисом Джонсоном та Анджеєм Дудою. Деталі український лідер розкрив під час вечірнього звернення до українців.

Зеленський розповів, що проінформував прем'єр-міністра Великої Британії про ситуацію на полі бою. Президент розповів про можливості України та ключові поточні небезпеки. Насамперед – на Донбасі та на Півдні.

Зауважте Чим більше говоритимуть про Україну у світі, тим швидше ми закінчимо війну, – Зеленський

Вдячний прем'єр-міністру Джонсону за повне розуміння наших потреб та за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей,

– заявив президент у зверненні.

Зеленський про розмову з Дудою

Український лідер розповів, що у розмові з польським колегою говорив про оборонну підтримку. Зеленський наголосив, що це – обов'язкова тема для кожних його переговорів.

Президент додав: він вдячний тим партнерам України, які діють швидко й не відкладають своїх рішень. Зеленський зауважив: він вдячний Польщі.

Окрім того, Зеленський та Дуда обговорили питання про статус кандидата для України.

За словами Зеленського, це – наразі ключове політичне питання. Український лідер нагадав, що важливе рішення очікують вже упродовж найближчих тижнів. Президент наголосив: він вважає, що ухвалене рішення буде не тільки про Україну, але й загалом про весь Європейський проєкт. Зокрема, це свідчитиме, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного об'єднання.

Зеленський розповів, що готується до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу. Метою цього є гарантувати Україні ту підтримку, якої вона так сильно потребує. Зеленський зауважив, що збереження уваги – постійний процес. Його не можна зупиняти ані на мить.

Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ

Джонсон 6 червня підтвердив, що Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню. Мовиться про M270. Вони вирізняються точністю та вражають цілі на відстані 80 кілометрів.

Прем'єр-міністра Великої Британії заявив, що Україна не може стояти осторонь, доки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів.

Відомо, що станом на 6 червня відповідне рішення Велика Британія вже вже узгодила зі Штатами.

Зверніть увагу – нічне звернення Зеленського за 6 червня: дивіться відео