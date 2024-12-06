В Україні з'явилася нова далекобійна ракета-дрон "Пекло"

Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил передав захисникам першу партію новітніх ракет дронів "Пекло".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ". Ба більше, українська ракета-дрон уже пройшла бойове випробування. Відомо про щонайменше п'ять успішних застосувань цієї ракети.

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Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

Українська ракета-дрон уже пройшла випробування: відео

Що відомо про характеристики ракети

Під час презентації ракети, повідомили деякі її характеристики. Зокрема, відомо, що новітня ракета-дрон має дальність ураження 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину.

З міркувань безпеки інші технічні характеристики ракети-дрона та кількість переданих одиниць не оголошували. Водночас раніше глава держави зазначав, що це "принципово новий вид озброєння".



Зеленський передав першу партію ракет-дронів / Фото "Укрінформ"



Перша партія новітніх ракет "Пекло" передали Силам оборони / Фото "Укрінформ"

Учасники заходу також відзначили, що за ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет. При цьому є значно дешевшими.

Довідково. У заході взяли участь високопосадовці українського уряду та військові, зокрема Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Міністр оборони Рустем Умеров, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр та Радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин.