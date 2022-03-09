Зеленський пережив вже понад десяток замахів на життя, – Подоляк

Президента України Володимира Зеленського вже намагались убити понад десяток разів від початку масштабного наступу Росії на Україну.

Хоча раніше мовилось щонайменше про 2 – 3 спроби замахів. Принаймні так говорять іноземні партнери. Про це розповів член делегації України в переговорах з країною-окупантом, радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Я вважаю, що таких спроб (замаху на життя – 24 канал) було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше,

– пояснив Подоляк.

Він також зазначив, що в Україні працює дуже потужна мережа розвідки і контррозвідки, які це все відстежують. А диверсантів ліквідовують "ще на підходах".

"Тобто ми розуміємо всі плани і по них відпрацьовують наші контррозвідки. З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ж ризики нікуди не зникли", – додав Подоляк.

Головна ціль Путіна

Західні розвідки зазначали, що головна мета для Путіна – це Зеленський. Тобто він хотів атакувати урядовий квартал та намагався вбити ключового менеджера країни.

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