Володимир Зеленський підбив підсумки трьох раундів переговорів, які відбулися за участю американських та європейських партнерів. За його словами, усі зустрічі були предметними.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Що Зеленський сказав про підсумки переговорів?

Зеленський подякував представникам США Стіву та Джареду за приїзд, а також висловив вдячність президенту Сполучених Штатів за підтримку.

У нас сьогодні було три раунди перемовин. Всі дуже предметні,

– сказав Зеленський.

Президент зазначив, що окремо обговорювали виклики, які можуть виникнути в Україні взимку. За його словами, якщо війна триватиме й у зимовий період, Україна розраховує на підтримку партнерів. Зокрема, йдеться про формування зимового пакета допомоги, який Зеленський детально обговорював зі Стівом, Джаредом та європейськими партнерами.

Серед ключових напрямків підтримки Зеленський назвав протиповітряну оборону та енергетику. Україна також очікує на значний обсяг допомоги та можливість використання американського скрапленого природного газу (LNG).

Україна сподівається досягти відповідних домовленостей з американськими партнерами, а також розраховує на підтримку європейських держав.

Зеленський наголосив, що сьогоднішні переговори дозволили достатньо уваги приділити саме підготовці до зимового періоду та потенційним викликам для України.

Нагадаємо, 6 вересня у Києві відбулися переговори президента України Володимира Зеленського зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та представниками європейських партнерів. Сторони обговорили параметри дипломатичного врегулювання війни, а також нагальні потреби України.

Окрему увагу приділили підготовці до зимового періоду та посиленню захисту критичної інфраструктури. Україна розраховує на підтримку партнерів у сфері ППО, енергетики та постачання американського скрапленого природного газу. За словами Зеленського, під час зустрічей також порушували територіальне питання та майбутні гарантії безпеки для України.

Президент наголосив, що складні питання щодо територій мають вирішуватися безпосередньо на рівні лідерів держав. Окремо учасники переговорів обговорили економічні гарантії, програми відбудови та майбутній "план процвітання" для України. Зеленський підкреслив, що сильною гарантією безпеки залишається спроможна українська армія, для підтримки якої необхідні відповідні ресурси.

Також українська сторона та представники США й Європи продовжать роботу над конкретними рішеннями, які мають забезпечити Україні надійний і тривалий мир.