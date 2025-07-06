Зеленський підписав новий особливий пакет санкцій, які завдадуть шкоди Росії

Володимир Зеленський розповів, що він підписав особливі санкції спрямовані на протидію Росії. Ці торгівельно-економічні обмеження мають вдарити по багатьох російських фінансових схемах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України від 6 липня.

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Які санкції проти Росії підписав Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що 6 липня підписав новий санкційний пакет. За словами президента, це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних.

Санкції за поданням Національного банку України. Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти,

– сказав український лідер.

Він підкреслив, що зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, росіяни переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки.

"Загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції – наші та європейські, наші та інших вагомих юрисдикцій світу. Також у пакеті – 73 фізичні особи, всі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізувати", – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що ця робота непроста, адже санкційні правила різняться у світі, але мета у всіх партнерів спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал.

Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи. Наступного тижня ми готуємо й нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі,

– розповів Володимир Зеленський.

Що президент розповів про ситуацію на фронті

Український лідер наголосив, що він заслухав доповіді від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

"Покровський напрямок – найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина. Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у Росії", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – це все додає Україні далекобійних можливостей та допомагає наближати завершення цієї війни.

У зверненні президент також відзначив бригади, які показали найбільше результатів на фронті:

Покровський напрямок – 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії.

Куп'янський напрямок – 3-тя штурмова.

Харківщина – Південно-Слобожанський напрямок – воїни 92-ї штурмової бригади.

Сумщина – 225-го штурмовий полк та 95-ї десантно-штурмова бригада.

Новопавлівський напрямок – 37-ма бригада морської піхоти та десантники 79 десантно-штурмової бригади.

Дякую вам! І ще окрема вдячність за результати 1-му та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим,

– сказав український лідер.

Привітання з Днем Військово-Морських сил

Володимир Зеленський також підкреслив, що у День Військово-Морських сил України зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами, відзначив найкращих.

"Ми пишаємось нашими людьми! І готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні", – зазначив глава держави.

Він зауважив, що наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості.