Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки росіян

Президент Зеленський 18 квітня підписав указ про введення санкцій проти низки росіян. Загалом у списку десятки осіб.

Серед них, зокрема, Микита Джигурда, Юрій Куклачов та Оскар Кучера. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента.

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Що відомо про нові санкції проти росіян

Раніше СБУ внесла пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних для громадян Росії.

Нові санкції введено у день опублікування указу, тобто 18 квітня.

У списку як фізичні, так і юридичні особи. Про запровадження санкцій проти них проінформують компетентні органи ЄС, США та інших країн.

Згідно з указом, санкційні обмеження Україна наклала, зокрема, на низку російських заводів, які виконують замовлення ворожого Міноборони та зареєстровані на території Росії і Китаю, а також на пропагандистів, серед яких Микола Цискарідзе, Олександр Розенбаум, Микола Расторгуєв, Олександр Панкратов-Чорний, Оскар Кучера, Микита Джигурда.

У першому додатку до указу налічується 20 фізичних осіб, а у другому – 39 фізичних та 60 юридичних осіб.

Нагадаємо, що підписання указу про санкції Зеленський анонсував напередодні. Він наголосив, що обмеження будують накладені, зокрема, на виробників ракет "Іскандер".