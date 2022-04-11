Зеленський підписав указ, який скасовує весняний призов до проведення демобілізації
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасовується весняний призов. Наступні призови не проводитимуть до оголошення демобілізації.
В указі мовиться, що наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.
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У Міноборони раніше анонсували, що весняного призову не буде
Щодо військових, які відслужили свій термін строкової служби, то їх звільняти у запас зможуть лише після оголошення про демобілізацію.
У країні проводять загальну мобілізацію
Зазначимо, що про те, що весняного призову у 2022 році не буде, раніше говорили в українському Міністерстві оборони. Адже зараз в країні оголошено воєнний стан. Раніше президент вже підписав указ про проведення загальної мобілізації.
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