Зеленський підписав указ, який скасовує весняний призов до проведення демобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким скасовується весняний призов. Наступні призови не проводитимуть до оголошення демобілізації.

В указі мовиться, що наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

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У Міноборони раніше анонсували, що весняного призову не буде

Щодо військових, які відслужили свій термін строкової служби, то їх звільняти у запас зможуть лише після оголошення про демобілізацію.

У країні проводять загальну мобілізацію

Зазначимо, що про те, що весняного призову у 2022 році не буде, раніше говорили в українському Міністерстві оборони. Адже зараз в країні оголошено воєнний стан. Раніше президент вже підписав указ про проведення загальної мобілізації.

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