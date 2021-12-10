Зеленський підписав закон про держбюджет-2022
Джерело:Верховна Рада України
Президент Володимир Зеленський підписав держбюджет України на 2022 рік. Документ з підписом глави держави повернули до парламенту.
Напередодні держбюджет у другому читанні підтримала Верховна Рада. За це проголосували 268 нардепів.
Цікаво Майбутнє пенсій, економічний паспорт і держбюджет: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Марченком
Основні цифри держбюджету
У законопроєкті прописані доходи держбюджету – 1,32 трильйона гривень, однак витрати дещо більші – 1,498 трильйона. Таким чином дефіцит бюджету складатиме 189 мільярдів, що становить 3,5%.
Прогноз номінального ВВП у держбюджеті – 5,369 мільярда гривень, а реальне зростання – на рівні 3,8%.
У бюджеті країни на 2022 року закладений курс долара 26,6 гривні, а на кінець року – 26,7.
Індекс споживчих цін у 2022 році прогнозують на рівні 106,2%, тобто інфляція становитиме 6,2%.
Розмір мінімальної зарплати у 2022 році становитиме 6 700 – на 200 гривень більше, у порівнянні з 2021 роком. Також у бюджеті закладене підвищення пенсій на 8,2%.
Прожитковий мінімум зростатиме тричі – з 1 січня він буде на рівні 2 393 гривні, з 1 липня – 2 508, а з 1 грудня – 2 589 гривень.
На оборону в наступному році передбачено 323 мільярди гривень. Видатки на президента, уряд та Верховну Раду – 206,4 мільйона гривень.
Головні показники бюджету на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу
До теми пропонуємо більше деталей про бюджет 2022 року: дивіться відео