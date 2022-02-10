Зеленський підписав закон про неповагу до суду: у САП пояснили, чому це важливо

Антикорупційний суд може притягувати до відповідальності осіб, які виявили неповагу до нього. Напередодні Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Чим важливий новий закон

За неповагу до суду передбачена адміністративна відповідальність. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Тепер ВАКС може притягувати до відповідальності осіб, які висловлюють неповагу до суду. Ця практика є в районних судах, але у ВАКС її чомусь не було, бо на момент створення її, мабуть, не врахували,

– розповів Грищук.

Він наголосив, що це важливо, оскільки багато справ затягуються через зловживання повноважень в непроцесуальний спосіб. Тому новий закон дозволить швидше розглядати провадження.

Неповага до суду: деталі про закон

9 лютого Зеленський підписав законопроєкт №5490, який дозволяє притягувати до адміністративної відповідальності за неповагу до Вищого антикорупційного суду. Ініціювали документ у відповідь на звернення ВАКС до Міністерства юстиції 29 березня 2021 року.

У пояснювальній записці зазначили, що така відповідальність є одним з важливих аспектів функціонування суду. Адже раніше ВАКС не мав права штрафувати учасників судового процесу, якщо ті порушували правила етикету – наприклад, хамили суддям або приходили напідпитку. Тепер за таке їм загрожує:

штраф від 850 до 2550 гривень,

за повторне порушення понад 4 тисячі гривень.

Антикорупційний суд звертався до органів адвокатського самоврядування з проханнями притягнути до дисциплінарної відповідальності адвокатів-порушників. Але жодного разу ці скарги не задовольнили.

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