Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Президент Володимир Зеленський 20 березня підписав указ про продовження воєнного стану в Україні. Проєкт цього закону зареєстрували менше ніж тиждень тому.

Тепер воєнний стан в Україні буде діяти щонайменше до 25 квітня. Раніше це питання розглядали у Верховній Раді, де рішення ухвалили практично одноголосно.

Деталі В Україні воєнний стан продовжили до 25 квітня

Що передбачає воєнний стан

Відповідно до проєкту закону, в Україні може запроваджуватися обов'язкова трудова повинність. Окрім цього, передбачена можливість відчуження особистого майна, обмеження на пересування, а також комендантська година.

Також можлива заборона торгівлі зброєю та алкоголем. Місцева влада може й забороняти масові заходи чи страйки. За необхідності, правоохоронці та військові мають можливість обмежувати роботу засобів зв'язку та інтернету. На час воєнного стану військовозобов'язаним заборонено змінювати місце проживання.

Усі ці кроки можуть обмежувати певні свободи громадян. Проте слід пам'ятати, що від можливості влади вдаватися до радикальних дій може залежати збереження нашої держави.

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