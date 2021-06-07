Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів

Президент Володимир Зеленський 7 червня підписав законопроєкт про заборону пластикових пакетів. Так, з 2022 року в Україні не можна буде продавати їх у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування

297 парламентарів схвалили законопроєкт №2051-1 1 червня. Президент підписав його через тиждень на форумі "Україна 30. Екологія".

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500 – стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин – саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років – саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд – саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон,

– сказав Зеленський.

Що відомо про закон

Документ забороняє безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у супермаркетах, аптеках та закладах громадського харчування. Ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні, які встановлює Кабінет Міністрів.

Зауважимо, заборона стосується пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Магазини повинні перейти на безпечніші для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

пакети і сумки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

Підприємства повинні утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

Як каратимуть порушників

За порушення штрафуватимуть від 1700 до 3400 гривень.

Якщо це станеться повторно, штраф сягатиме від 3400 до 8500 гривень.

Важливо, що штрафуватимуть лише бізнес, а не пересічних громадян.

Коли введуть обмеження

У магазинів та закладів громадського харчування буде час, аби підготуватися до нового обмеження:

9 місяців з дня схвалення законопроєкту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мікрометрів;

до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних пластикових пакетів;

до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною обгорткою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів та льоду.



Головне про заборону пластикових пакетів в Україні / Інфографіка 24 каналу