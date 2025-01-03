Зеленський підписав закон, що врегульовує статус домедичної допомоги для військових
Президент Володимир Зеленський підписав новий законопроєкт. Документ врегульовує надання допомоги військовим на догоспітальному етапі.
Зокрема, закон впроваджує термін "тактична догоспітальна допомога". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
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Які зміни спричинить новий закон
Проєкт закону внесе зміни до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки та оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва.
Це дозволить військовослужбовцям, які не мають медичної освіти, надавати домедичну допомогу в розширеному форматі. Зокрема, він буде включати проведення медичних інтервенцій та застосування лікарських засобів.
Зазначимо, що в Україні військовослужбовці мають низку медичних пільг. Їм доступна безплатна медична допомога у військово-медичних закладах. Окрім цього, вони також можуть отримати безоплатні ліки та медичні препарати за рецептами від лікарів, скористатися санаторно-курортним лікуванням чи пройти щорічне медичне обстеження.