Президент Володимир Зеленський підписав Закон щодо заборони виготовлення та поширення пропаганди. Мовиться про матеріали, спрямовані на пропагування дій держави-агресора.

Закон також передбачає заборону діяльності громадських об'єднань та політичних партій, винних у порушенні цих заборон. Це відбуватиметься у судовому порядку.

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Що забороняє новий Закон

За законом, заборонено виправдовувати, визнавати правомірною чи заперечувати збройну агресію Росії проти України. Зокрема, її не можна представляти як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт, громадянську війну та заперечувати тимчасову окупацію частини території України. Також заборонено прославляти:

осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України,

представників збройних формувань країни-агресорки,

нерегулярних незаконних збройних формувань,

озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією,

представників окупаційної адміністрації,

представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, зокрема визначати їх як "повстанці", "ополченці" чи "ввічливі військові люди".

Відповідальність за такі порушення відтепер буде кримінальною.

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