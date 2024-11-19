"Тепер у нас є ATACMS": Зеленський підтвердив, що в України є далекобійні можливості

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має далекобійні можливості. Гарант також заявив про наявність американських ракет ATACMS.

Про це він заявив на пресконференції з главою уряду Данії Метте Фредеріксен у Києві у вівторок, 19 листопада, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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"Тепер у нас є ATACMS"

Президент Володимир Зеленський не відповів прямо на запитання, чи вдарила Україна по складу боєприпасів під Брянськом американською ракетою ATACMS, проте він заявив, що в України є далекобійні можливості, і вони будуть використовуватися.

Вибачте, без зайвих деталей. В України є далекобійні дрони власного виробництва, у нас уже є довгий Нептун, і не один. Тепер у нас є ATACMS. І ми все це використовуватимемо,

– зазначив президент.

Також лідер підтвердив, що Україні дозволили бити по території Росії західними ракетами.

"Тепер коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал Росії, де б він не знаходився", – підкреслив Зеленський.