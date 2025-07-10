Зеленський підтвердив, що планується зміна посла України у США

Президент України повідомив, що він змінить посла у США. Він вдячний Оксані Маркаровій і хотів би, щоб вона продовжила працювати на державній посаді.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спілкування з представниками українських та іноземних медіа.

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Зеленський прокоментував можливість заміни посла України у США

Президент зазначив, що Оксана Маркарова дійсно залишить посаду посла України у США. Де вона працюватиме далі – ще не відомо, за словами Зеленського "це залежить від неї".

Володимир Зеленський обиратиме нового представника України в Сполучених Штатах. Можливо, ним стане чинний міністр оборони Рустем Умєров. Це своєю чергою вплине на серйозні перестановки в уряді України.

Для нас дуже важливо в тому контексті, що сьогодні відбувається, посилювати відносини зі Сполученими Штатами й не втрачати цей момент,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що новий посол у США має бути сильною людиною та була добре знайома з темою посилення України.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Україна має необхідні сигнали щодо відновлення постачання допомоги зі США. Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом вдалося обговорити можливість придбання озброєння в Європі та США – систем ППО, комплексів Patriot та інших видів озброєння для зміцнення української армії.