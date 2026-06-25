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24 Канал Новини України Зеленський підтвердив нові удари по нафтобазі та двох НПЗ у Росії
25 червня, 12:17
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Оновлено - 12:45, 25 червня

Зеленський підтвердив нові удари по нафтобазі та двох НПЗ у Росії

Анастасія Колеснікова

Уночі та вранці 25 травня Сили оборони атакували три важливі нафтові об'єкти Росії. Володимир Зеленський відреагував на черговий успіх українських далекобійних санкцій.

Президент наголосив, що українські удари по Росії – це відповідь на небажання агресора закінчувати війну.

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Як Зеленський прокоментував нову атаку на Росію?

Глава держави підтвердив, що уночі наші дрони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Вона розташована за 300 кілометрів від лінії фронту. 

Вранці було влучання одразу по двох НПЗ в Уфі – "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Вони розташовані за 1500 кілометрів від лінії фронту. 

Зверніть увагу! У СБУ уточнили, що після вибухів на обох НПЗ виникли пожежі. Наявні медіаматеріали підтверджують щонайменше два окремі осередки займання. Горять установки АВТ підприємств, які є "серцем" заводів і забезпечують первинну переробку нафти.

Володимир Зеленський подякував українським воїнам за влучні удари, а ворогу порадив повернутися за стіл переговорів.

Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати,
 – написав президент.

Зауважимо, що прильоти були не лише у Росії, але й на окупованих територіях. В Генштабі розповіли про ураження трьох мостів, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів:

  • автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області;
  • два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині.

Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі.

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