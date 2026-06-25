Зеленський підтвердив нові удари по нафтобазі та двох НПЗ у Росії
Уночі та вранці 25 травня Сили оборони атакували три важливі нафтові об'єкти Росії. Володимир Зеленський відреагував на черговий успіх українських далекобійних санкцій.
Президент наголосив, що українські удари по Росії – це відповідь на небажання агресора закінчувати війну.
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Як Зеленський прокоментував нову атаку на Росію?
Глава держави підтвердив, що уночі наші дрони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Вона розташована за 300 кілометрів від лінії фронту.
Вранці було влучання одразу по двох НПЗ в Уфі – "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Вони розташовані за 1500 кілометрів від лінії фронту.
Зверніть увагу! У СБУ уточнили, що після вибухів на обох НПЗ виникли пожежі. Наявні медіаматеріали підтверджують щонайменше два окремі осередки займання. Горять установки АВТ підприємств, які є "серцем" заводів і забезпечують первинну переробку нафти.
Володимир Зеленський подякував українським воїнам за влучні удари, а ворогу порадив повернутися за стіл переговорів.
Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати,
– написав президент.
Зауважимо, що прильоти були не лише у Росії, але й на окупованих територіях. В Генштабі розповіли про ураження трьох мостів, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів:
- автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області;
- два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині.
Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі.