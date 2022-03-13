Зеленський подякував Meta за підтримку України в інформаційній війні
Джерело:твітер президента Зеленського
Президент Зеленський наголосив, що дуже важливою є боротьба не лише на військовому, а й інформаційному фронті. Саме тому глава держави висловив вдячність компанії Meta та іншим платформам.
Слова вдячності президент України написав у соцмережах. Він зауважив, що мовиться про запеклу битву
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Президент подякував Meta та іншим платформам
Хочу подякувати Meta й низці інших платформ, які мають активну позицію, допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями,
– написав Зеленський.
Раніше у компанії Марка Цукерберга повідомили, що "зосереджені на захисті прав людей на слово". Мовиться про право на слово "як вираження самооборони у відповідь на військове вторгнення в їхню країну".
Таке право Meta надала українцям. Звісно, це викликало обурення у Кремлі, росіяни одразу поспішили визнати платформу Facebook екстремістською.
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