Зеленський подякував Meta за підтримку України в інформаційній війні

Президент Зеленський наголосив, що дуже важливою є боротьба не лише на військовому, а й інформаційному фронті. Саме тому глава держави висловив вдячність компанії Meta та іншим платформам.

Слова вдячності президент України написав у соцмережах. Він зауважив, що мовиться про запеклу битву

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Президент подякував Meta та іншим платформам

Хочу подякувати Meta й низці інших платформ, які мають активну позицію, допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями,

– написав Зеленський.

Раніше у компанії Марка Цукерберга повідомили, що "зосереджені на захисті прав людей на слово". Мовиться про право на слово "як вираження самооборони у відповідь на військове вторгнення в їхню країну".



Таке право Meta надала українцям. Звісно, це викликало обурення у Кремлі, росіяни одразу поспішили визнати платформу Facebook екстремістською.

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