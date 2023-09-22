Я хочу подякувати народу Польщі, – Зеленський відреагував на питання про напругу з Варшавою

Президент України Володимир Зеленський напередодні перебував у США. Під час свого візиту він зустрівся з Джо Байденом і поспілкувався з журналістами.

Присутніх медійників зацікавило, як глава держави прокоментує напругу відносин між Україною та Польщею. Володимир Зеленський на запитання польського журналіста відповів лаконічно, висловивши подяку польському народу.

Читайте також Слова Моравецького неправильно зрозуміли, – Дуда про "припинення постачання зброї" Україні

Зеленський вдячний народові Польщі

Я вдячний польському народу, польському суспільству,

– зазначив він.

Також глава держави зазначив, що прибув до Вашингтона, щоб зміцнити міжнародну коаліцію, спрямовану на захист українських дітей, родин, осель, свободи та демократії у світі.

"І почав я свій день у Конгресі США, щоб подякувати його членам і народу Америки за їхню велику, величезну підтримку", – додав він.

Звернімо увагу, що 21 вересня президент Литви Гітанас Науседа зустрівся разом зі своїми українським і польським колегами – Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудою. Науседа закликав якомога швидше позбутися розбіжностей між двома сусідніми державами.

Він додав, що роль Польщі у наданні підтримки Україні виняткова. Тому необхідно знайти рішення, яке дозволило б уникнути подальшого поглиблення кризи.

Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії – розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше,

– заявив Науседа.

Зазначимо, що напруга між державами виникла через те, що Польща в односторонньому порядку продовжила дію заборони на ввезення українського зерна. Це при тому, що 15 вересня відповідне обмеження завершило свій термін дії.

Як у МЗС Польщі відреагували на напругу між країнами

Прокоментував напругу між Україною та Польщею міністр закордонних справ Збігнєв Рау. За його словами, порівняння Польщі та Росії, які буцімто роблять українські політики, "вкрай образливі" для польського суспільства.

Мовляв, вони стають причиною "глибокого переосмислення польської свідомості" щодо як самої України, так і українців. Причому як на колективному, так і на індивідуальному рівні.

"У тих самих домівках, де ми спонтанно приймали українських біженців, за столами, де слухали розповіді про їхню долю, сьогодні ми дивуємося, як можна в одному ряду згадувати поляків і росіян, які кривдять українців", – написав Рау.

Водночас він додав, що Польща вірить у перемогу України, і що вона не стоятиме осторонь. Але Рау наголосив, що його держава "не дозволить торгувати стосунками з Польщею в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні".

За словами міністра закордонних справ, знадобиться титанічна робота, "щоб відновити довіру польського суспільства до доброї волі української влади".