Зеленський подякував Румунії: чим допомогла країна

На своїй сторінці у соціальній мережі твіттер Президент України Володимир Зеленський подякував та розповів, чим допомогла Румунія.

Володимир Зеленський написав, що дякує Румунії за вагомий внесок в обороноздатність України.

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Крім цього, він звернувся до президента Румунії Клауса Йоганніса. "Дякую за підтримку членства України у Європейському Союзі. Відчуваємо політичну та оборонну підтримку наших партнерів", – повідомив Володимир Зеленський.

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