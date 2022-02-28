Зеленський подякував Румунії: чим допомогла країна
28 лютого 2022 , 12:32Читать новость на русском
Джерело:твіттер Володимир Зеленський
На своїй сторінці у соціальній мережі твіттер Президент України Володимир Зеленський подякував та розповів, чим допомогла Румунія.
Володимир Зеленський написав, що дякує Румунії за вагомий внесок в обороноздатність України.
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Крім цього, він звернувся до президента Румунії Клауса Йоганніса. "Дякую за підтримку членства України у Європейському Союзі. Відчуваємо політичну та оборонну підтримку наших партнерів", – повідомив Володимир Зеленський.
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