Зеленський подякував усім, хто долучився до акції #ArmUkraineNow
20 квітня 2022 , 20:37Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до акції ArmUkraineNow. Мовиться про глобальну кампанію в соціальних мережах.
Відповітну заяву президент оприлюднив 20 квітня.
Зауважте
Зеленський подякував світу за підтримку #ArmUkraineNow
Сьогодні я хочу подякувати мільйонам людей у всьому світі, які підтримують Україну і просять своїх лідерів #ArmUkraineNow. Вони розуміють, що будь-яка зброя в руках нашої армії призначена виключно для захисту від загарбників.
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