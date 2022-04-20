Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до акції ArmUkraineNow. Мовиться про глобальну кампанію в соціальних мережах.

Відповітну заяву президент оприлюднив 20 квітня.

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Зеленський подякував світу за підтримку #ArmUkraineNow

Сьогодні я хочу подякувати мільйонам людей у ​​всьому світі, які підтримують Україну і просять своїх лідерів #ArmUkraineNow. Вони розуміють, що будь-яка зброя в руках нашої армії призначена виключно для захисту від загарбників.

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