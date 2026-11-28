Президент Володимир Зеленський в розмові з прем’єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні перепросився за те, що не попередив про атаку на російський корабель в Лівії. Обоє владнали непорозуміння.

Про це повідомляють джерела видання "ТСН".

Про що Зеленський говорив з Мелоні?

Джерела наголошують, що Мелоні обурилася не через операцію проти російського корабля біля Лівії. Непорозуміння виникло через недостатню комунікацію. Надалі Зеленський з Мелоні домовилися про прямий обмін інформацією.

Про проведення операції Сил оборони в Лівії не знала жодна з європейських країн. Україна організувала цю атаку разом з іншими партнерами.

Зрештою Зеленський та Мелоні домовилися узгоджувати подальші дії. Надалі між відповідними органами обох країн буде пряма та ефективна комунікація.

Відомо, що Італія має власні інтереси в Лівії, яка колись була її колонією. Зокрема там функціонує лівійський газопровід, яким транспортують блакитне паливо до Італії. Також там зацікавлені не провокувати міграційну кризу в регіоні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляла, що Мелоні була розлючена через операцію України в Лівії. Вона підкреслила, що такі неоголошені атаки шкодять подальшій підтримці Києва.