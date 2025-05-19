Зеленський поговорив з новообраним президентом Румунії

18 травня у Румунії було обрано нового президента. На виборах переміг прозахідний чинний мер Бухареста Нікушор Дан, який підтримує допомогу Україні та санкції проти Москви.

Уночі, коли стало відомо про перемогу Дана, президент Зеленський опублікував пост у соцмережі "Х" із привітанням. Глава держави висловив сподівання, що Україна та Румунія надалі розвиватимуть стратегічне партнерство, передає 24 Канал.

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Перша розмова з новим президентом Румунії

19 травня Володимир Зеленський мав першу розмову з новообраним президентом Румунії. Він особисто привітав Дана з перемогою.

Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість,

– підсумував розмову з Даном український лідер.

Політик запросив румунського колегу до України та обговорив з ним найближчі можливості зустрітися.

Нагадаємо, що Дан виграв вибори в ультраправого та антиукраїнського кандидата Джордже Сіміона. Той спершу заявив про "вкрадену перемогу", але, зрештою, змирився і визнав поразку.