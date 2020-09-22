Президент України Володимир Зеленський 22 вересня провів телефонну розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Два лідери обговорювали низку актуальних тем, серед яких війну в Україні, ситуацію з пандемію коронавірусу й економічні відносини двох держав.

Про телефонну розмову Володимира Зеленського й Ільхама Алієва й обговорювані під час неї теми повідомляє Офіс Президента України.

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Війна на Донбасі

Володимир Зеленський розповів президентові Азербайджану про безпекову ситуацію на Донбасі. Він нагадав, що під час зустрічі радників лідерів країн-учасниць нормандського формату було підтверджено необхідність дотримання сталого режиму припинення вогню.

Він вже майже два місяці на Донбасі, хоча бойовики кілька разів його порушували. За цей час внаслідок провокацій Україна втратила одного військового.

Ільхам Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану суверенітету й територіальної цілісності України й наголосив, що Азербайджан ставиться до України як до близького стратегічного партнера.

Важливо! У військовому питанні Азербайджан дуже важливий для України союзник. Адже на своїй території Азербайджан має територію Нагірного Карабаху, де з 1988 року триває військовий конфлікт. Сепаратистів підтримує сусідня Вірменія, що дещо нагадує ситуацію на Донбасі.

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Пандемія коронавірусу

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію і заходи, яких вживають в Україні й Азербайджані для боротьби з поширенням коронавірусу.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на COVID-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зауважив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень.

Президенти висловили сподівання на якнайшвидше створення вакцини та домовилися й надалі координувати зусилля двох країн для протидії поширенню коронавірусу.

Економічна співпраця держав

Президенти обговорили перебіг виконання масштабних інфраструктурних й інвестиційних проєктів, які за активної участі великого бізнесу й інвесторів з Азербайджану реалізуються в Україні.

Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проєктів у нас. Яскравий приклад – капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хабу на КПВВ "Чонгар",

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України також відзначив динаміку двостороннього політичного діалогу й запросив азербайджанські компанії до участі у великій приватизації. Він також запропонував активізувати двосторонню співпрацю у межах проєктів з ДП "Антонов".

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Які ще питання обговорювалися

Також Володимир Зеленський й Ільхам Алієв обговорили пріоритетні напрямки, за якими слід розвивати відносини України й Азербайджану:

культурно-гуманітарну сферу,

спорт,

туризм,

сферу міжлюдських контактів.

Також Президент України подякував за те, що Азербайджанський національний музей килима впровадив проєкт першої леді України й надає туристам послуги україномовного аудіогіда.

Мені особливо приємно, що музей зробив Україні цей чудовий подарунок до Дня Незалежності нашої держави – з серпня цього року "заговорив" українською,

– сказав Володимир Зеленський.