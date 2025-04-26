Зеленського оплесками зустріли у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський прибув на площу Святого Петра у Ватикані, де сьогодні прощаються з Папою Франциском. Коли глава держави вийшов на площу та зайняв своє місце перед початком церемонії, натовп, який до того зберігав мовчання, вибухнув оплесками.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Зеленського зустріли у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський вже прибув на площу Святого Петра у Ватикані, де відбудеться церемонія прощання з Папою Франциском.

Вийшовши із собору, українського лідера присутні зустріли щирими оплесками. Зауважимо, що до цього вони зберігали мовчання.

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Одразу після цього Зеленський зайняв своє місце серед почесних гостей перед початком церемонії.

Зауважимо, що на церемонію прощання з Папою Франциском також прибула перша леді України Олена Зеленська.

Крім того, на площі Святого Петра присутні президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та президент Франції Еммануель Макрон у супроводі своєї дружини Бріджит.

До слова, Зеленський та Трамп провели переговори незадовго до початку церемонії прощання з Папою Франциском. Вони тривали близько 15 хвилин, однак лідери домовилися про їх продовження.